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вторник, 22 июня 2021 18:01

Начался сезон малины: сколько просят за килограмм

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В южных областях Украины созрела малина и садоводы начали сбор ягоды. Сезон малины в этом году стартовал с опозданием. Из-за дождей созревание ягод в хозяйствах центральных и западных областей замедлилось.

Автор: Елена Луценко
  Пока что малину продают по 140-200 гривен за килограмм
Пока что малину продают по 140-200 гривен за килограмм

Сейчас садоводы продают малину по 140-200 грн/кг. В прошлом году в этот период сезон малины был в разгаре. Цены колебались от 50 грн/кг до 80 грн/кг.

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Пока малину собирают единичные хозяйства. Они предлагают на продажу небольшие партии ягоды. 10 июля малина массово поступит на рынки, пишет ArgoTer.

Самую дорогую ягоду Украины, голубику, больше всего покупают в Киеве и в больших городах, где люди зарабатывают больше. На оптовых рынках ягода в среднем стоит около 300 грн, в розницу - до 400 грн.

В Украине еще не начался сезон сбора голубики. Та ягода, которая сейчас продается, импортная. Когда начнется сбор украинской голубики, зависит от погоды. Это может быть 1 - 5 июля, а возможно, и 10-го. Цена будет зависеть от спроса.

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