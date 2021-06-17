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Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена

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Больше всего голубику покупают в Киеве и крупных городах, где люди зарабатывают больше. На оптовых рынках ягода в среднем стоит около 300 грн, в розницу - до 400 грн. Цены меняются почти каждый день, рассказал Gazeta.ua главный агроном агрокомпании "Эко-Парк" Федор Прима. Выращивает голубику на Черниговщине.

Автор: Елена Луценко
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"В Украине еще не начался сезон сбора голубики. И ягода, которая сейчас продается - импортная. Когда начнется сбор украинской голубики, зависит от погоды. Это может быть 1 - 5 июля, а возможно, и 10-го. Цена будет зависеть от спроса. Есть разные прогнозы. Одни говорят, ягода подешевеет. Другие прогнозируют, что цены будут на уровне прошлого года. Спрос зависит от покупательной способности, культуры потребления. А предложение - от количества производителей на рынке, погодных условий. Соответственно, в этом году предложение должно быть большое, а спрос - пока не известно ", - говорит Федор Прима.

За четыре года площади под голубику в ​​Украине выросли в шесть раз.

"Официальная статистика говорит, что на начало 2021 года голубикой засажено около двух тысяч гектаров. По неофициальной - уже три тысячи гектаров. Мы ориентируемся на последние. Четыре - пять лет назад выращивали 600 или 800 гектаров. Появляются новые производители, расширяются уже существующие. Голубику выращивают в Закарпатской, Волынской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях. В прошлом году был неурожай, поэтому цены были высокие. Каждый год ягод все больше на рынке и спрос растет", - говорит агроном.

В Европе килограмм голубики в магазинах стоит от €8 до €12.

"Там более стабильные цены за счет того, что покупательная способность граждан выше. Это основной экспортный рынок для украинских производителей. Покупателем нашей голубики номер один являются Нидерланды, затем Польша, Германия, Великобритания, скандинавские страны. В Украине наблюдается тренд на здоровую пищу. Люди стали больше покупать ягод. Это положительно влияет на развитие отрасли ", - отметил Федор Прима.

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В Украине климат подходит для выращивания голубики, добавил агроном.

"Есть варианты сбора ягод машинным способом. Но для высокого качества продукции необходимо использовать ручной сбор. В прошлом году рабочих рук хватало. В этом году посмотрим, как люди, обещавшие приехать, выполнят обещания. Есть люди, которые каждый год ездят на сбор голубики. Пока что нет глобального кризиса со сборщиками. В прошлом году платили около 12 гривен за килограмм собранной ягоды. За день один человек может собрать 40-60 килограммов", - подытожил Федор Прима.

Выращивание голубики в Украине сейчас развивается гигантскими шагами. Эта ягода самая дорогая не только в Украине, но и за рубежом. Ее потребление растет во всем мире.

В прошлом году производители голубики потеряли более половины запланированного урожая. В супермаркетах продавалась голубика от 200 грн/кг.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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17
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