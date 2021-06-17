Работа из дома: как эффективно работать вне офиса

 
Ексклюзивы
1/5
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 216
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Просмотров: 144
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 288
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 747
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 450
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 549
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1008
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 846
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1800
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 927
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 288
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 306
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 747
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 549
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2709
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 144
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
четверг, 17 июня 2021 21:10

Работа из дома: как эффективно работать вне офиса

  Комментировать
Работа из дома: как эффективно работать вне офиса
Со временем повседневные задачи становятся однообразными. Старайтесь совершенствовать навыки, учитесь новому, проходите курсы повышения квалификации. Фото: pixabay.com

Коронавирус трансформировал украинский рынок труда. Выросло количество работников, которые частично или полностью оставили офисы. Теперь работают из дома.

Чтобы не возникало трудностей при выполнении рабочих обязанностей дома, нужно соблюдать несколько правил, пишет grc.ua.

Подготовьте рабочее место

У вас должен быть рабочий стол, стул и компьютер. Запаситесь шумопоглощающими наушниками. Ведь дети, домашние животные или даже соседи могут отвлекать вас в рабочее время.

Планируйте

Сопоставьте перечень задач. Выделите важнейшие из них. Старайтесь грамотно распределить время не только на работу, но и не забывайте о семье.

Узнавайте что-то новое

Со временем повседневные задачи становятся однообразными. Старайтесь совершенствовать навыки, учитесь новому, проходите курсы повышения квалификации. Это можно делать в то время, которое ранее тратили на дорогу в офис и обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали детали, которые способны перевернуть ход онлайн-собеседования

Следите за своим поведением

Работа на дому - это вовсе не дополнительный отпуск или возможность проводить дни так, как заблагорассудится. Старайтесь сохранить серьезное отношение к рабочим задачам.

Отдыхайте

Делайте небольшие перерывы. Кроме того, важно не засиживаться за рабочими задачами допоздна. Иначе рискуете потерять желание и интерес к работе.

За два года украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, стало больше на 31%. А их доход вырос на 18%.

Более половины общих зачислений фрилансерам - 54%, концентрируется в 5 крупнейших городах Украины. Почти четверть выплат приходится на столицу, 13% - на Харьков, по 7% - на Львов и Днепр, 5% - на Одессу. В то же время удаленный фриланс может положительно влиять на занятость населения в регионах, побуждая людей присоединяться к уже имеющимся бизнесам или начинать собственные дела. Это может стать для украинцев достойной альтернативой переезда в большие города или за границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Работа из дома: как эффективно работать вне офиса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

The New York Times написали статью об украинском гимне

Імператріця померла народжуючі 14-ту дитину

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 13887
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 5157
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 4833
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4725
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3447
Экономика
"Случится авария на трубе. И Германия окажется перед выбором: хотите газ - качайте с "Северного потока-2 "- Гламаздин
"Случится авария на трубе. И Германия окажется перед выбором: хотите газ - качайте с "Северного потока-2 "- Гламаздин
 Просмотров: 576
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
 Просмотров: 288
Объяснили, почему субсидии назначают с задержкой
Объяснили, почему субсидии назначают с задержкой Просмотров: 297
Цены на газ подскочили: обнародовали новые тарифы
Цены на газ подскочили: обнародовали новые тарифы Просмотров: 801
Правительство предлагает обложить дополнительными налогами сельхозпроизводителей на 27,3 млрд грн
Правительство предлагает обложить дополнительными налогами сельхозпроизводителей на 27,3 млрд грн Просмотров: 180
Больше всего комментируют
8
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Maruv посветила соблазнительными формами в эротическом купальнике
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
1
Раскол в "Голосе": требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение
Голосов: 26555
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть