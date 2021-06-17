Работа из дома: как эффективно работать вне офиса

Со временем повседневные задачи становятся однообразными. Старайтесь совершенствовать навыки, учитесь новому, проходите курсы повышения квалификации. Фото: pixabay.com

Коронавирус трансформировал украинский рынок труда. Выросло количество работников, которые частично или полностью оставили офисы. Теперь работают из дома.

Чтобы не возникало трудностей при выполнении рабочих обязанностей дома, нужно соблюдать несколько правил, пишет grc.ua.

Подготовьте рабочее место

У вас должен быть рабочий стол, стул и компьютер. Запаситесь шумопоглощающими наушниками. Ведь дети, домашние животные или даже соседи могут отвлекать вас в рабочее время.

Планируйте

Сопоставьте перечень задач. Выделите важнейшие из них. Старайтесь грамотно распределить время не только на работу, но и не забывайте о семье.

Узнавайте что-то новое

Со временем повседневные задачи становятся однообразными. Старайтесь совершенствовать навыки, учитесь новому, проходите курсы повышения квалификации. Это можно делать в то время, которое ранее тратили на дорогу в офис и обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали детали, которые способны перевернуть ход онлайн-собеседования

Следите за своим поведением

Работа на дому - это вовсе не дополнительный отпуск или возможность проводить дни так, как заблагорассудится. Старайтесь сохранить серьезное отношение к рабочим задачам.

Отдыхайте

Делайте небольшие перерывы. Кроме того, важно не засиживаться за рабочими задачами допоздна. Иначе рискуете потерять желание и интерес к работе.

За два года украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, стало больше на 31%. А их доход вырос на 18%. Более половины общих зачислений фрилансерам - 54%, концентрируется в 5 крупнейших городах Украины. Почти четверть выплат приходится на столицу, 13% - на Харьков, по 7% - на Львов и Днепр, 5% - на Одессу. В то же время удаленный фриланс может положительно влиять на занятость населения в регионах, побуждая людей присоединяться к уже имеющимся бизнесам или начинать собственные дела. Это может стать для украинцев достойной альтернативой переезда в большие города или за границу.