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пятница, 14 августа 2020 21:10

Продажи упали: кинотеатры жалуются на малое количество зрителей

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Продажи упали: кинотеатры жалуются на малое количество зрителей
Из-за действующих ограничений кинотеатры могут принять только 50% зрителей от общего количества мест. Фото: pixabay.com

После ослабления карантина пришло в 10 раз меньше зрителей, чем было до введения ограничений.

За июль кинотеатрам удалось собрать 21,7 млн грн. В целом, зрители приобрели 229 600 билетов. А это 9,6% от суммы, которую кинотеатры имели в июле прошлого года, пишет delo.ua.

"Мы ожидали, что будет мало зрителей. Понятно, что новых фильмов нет, а люди редко идут в кино, когда им не подходит выбор картин", - говорит Дмитрий Деркач, совладелец "Планеты кино".

Пока четких прогнозов о работе кинотеатров осенью и зимой нет. Неизвестно также, будут ли премьеры голливудских блокбастеров в ближайшее время. Сроки выхода ожидаемых кинолент постоянно переносят.

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С другой стороны, из-за действующих ограничений кинотеатры могут принять только 50% зрителей от общего количества мест. В то же время минимальная выгодная заполняемость залов кинотеатров - не менее 70% на вечерних сеансах.

Также у кинотеатров существенно выросли расходы на обеспечение сотрудников средствами защиты, дезинфекцию и дополнительную уборку.

В Украине работу кинотеатров временно приостановили в марте 2020-го. Тогда в стране ввели жесткий карантин. С мая ограничения начали ослаблять. В то же время кинотеатрам позволили принимать зрителей со 2 июля. До этого, чтобы минимизировать убытки, некоторые заведения продавали сертификаты на просмотр фильмов по более низким ценам после снятия карантина.

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