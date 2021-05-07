Продали рекордное количество меда за границу

Стало меньше погибших пчелосемей. Фото: Елена Луценко

В прошлом году Украина продала за границу 81 тыс.т меда. Это на 45% больше, чем в 2019-м. И является самым высоким показателем поставки меда на экспорт за всю историю Украины.

Украинский мед покупает Польша, Германия, США, Бельгия и Литва, сообщает Государственная таможенная служба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молоко, яйца, курятина: в какие страны продают больше украинских товаров

"В Украине наблюдается уменьшение количества погибших пчелосемей в связи с нарушением внесения средств защиты растений. Улучшается коммуникация аграриев и пчеловодов по поводу негативных последствий на природу и людей из-за фальсифицированных препаратов", - сообщают в таможенной службе.

В январе-феврале 2021 Украина экспортировала 13,2 тыс. т курятины в ЕС. В рейтинге крупнейших поставщиков мяса птицы это третье место.