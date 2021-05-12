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среда, 12 мая 2021 21:10

Проблемы с транспортом, мусор на улицах: в каких городах Украины комфортно жить

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Проблемы с транспортом, мусор на улицах: в каких городах Украины комфортно жить
Киевляне довольны количеством парков, зеленых зон и спортивных площадок. Фото: Елена Луценко

Самая большая проблема украинских городов - транспортное обеспечение. Жители Днепра жалуются также на загрязненность города, одесситы - на плохие дороги.

Львов

Жители города называют его безопасным. Местные довольны, как экстренные службы реагируют на вызовы и готовы оперативно приехать на место. Также люди не боятся возвращаться домой ночью. Но предлагают ввести регулярные патрули полиции, улучшить освещение улиц, говорится в исследовании OLX Недвижимость.

Киев

Киевляне довольны достаточным количеством продуктовых и хозяйственных магазинов, рынков, торговых центров в пешей доступности от дома. Также - количеством парков, зеленых зон и спортивных площадок. В то же время в Киеве недовольны транспортным обеспечением. Не хватает маршрутов между соседними районами, остановок, муниципального транспорта.

Харьков

Жители Харькова, по сравнению с другими городами Украины, выше оценивают транспортное обеспечение. Говорят, что даже в поздний час ходит транспорт, поэтому доехать домой для харьковчан не проблема. Предлагают обновить транспортный парк, организовать больше паркомест и сделать проезд дешевле. В то же время среди всех городов Харьков проигрывает по показателю безопасности.

Одесса

Одесситы говорят, что их город - самый лучший по уровню жизни. Вместо этого они сильнее из всех жителей мегаполисов Украины недовольны транспортным сообщением. Жалуются на пробки, некачественные дороги.

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Днепр

Наибольшие проблемы - безопасность, чистота, инфраструктура. Чтобы город стал более безопасным, предлагают улучшить освещение, устранить заброшенные места. Для улучшения чистоты - вводить сортировки и стимулировать коммунальщиков лучше работать. По мнению днепрян, следует открыть больше бассейнов и спортивных секций в городе, создать дополнительные парковые зоны и поддерживать малый бизнес.

В пяти крупнейших городах Украины с начала года появилось 390 новостроек. В частности, в Киеве 109, плюс в пригороде столицы - 70. Во Львове - 90, Одессе - 75, Харькове - 21 Днепре - 25.

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