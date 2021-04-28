Города растут: где появилось больше новостроек

Больше всего домов возвели в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. Фото: Елена Луценко

В пяти крупнейших городах Украины с начала года появилось 390 новостроек. В частности, в Киеве 109, плюс в пригороде столицы - 70. Во Львове - 90, Одессе - 75, Харькове - 21, Днепре - 25.

За этот же период было введено в эксплуатацию 160 объектов недвижимости. Из них в столице - 36 жилых домов. Наибольшее количество готовых домов было зарегистрирована во Львове - 38 и Киевской области - 41, сообщает сервис Monitor.Estate.

Среди новых объектов ЖК за период с января 2020 по март 2021-го без разрешений на строительные работы сооружается 26,6% (104 объектов). 147 новостроек строят на землях без соответствующего целевого назначения или без сформированного земельного участка.

В целом, количество рисковых новостроек составляет 52%.

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"Реформа ДАБИ существенно не повлияла на количество рисковых новостроек. На сегодня процент таких объектов составляет 52%, по сравнению с 2019 годом. Тогда было 55%. Даже наоборот - отсутствие строительного контроля дало толчок появлению такого количества рисковых новостроек в крупнейших городах Украины. 26,6% из них продают квартиры, не имея соответствующих разрешительных документов на строительные работы ", - отметил соучредитель сервиса Владимир Копоть.

Спрос на столичную недвижимость в марте вырос на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. В основном покупали квартиры с ремонтом в новых домах. Дороже продали квартиру площадью 203 кв. м на ул. Институтской (Печерский р-н). Покупатель заплатил $ 1 млн.