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воскресенье, 25 апреля 2021 21:10

За квартиру заплатили $1 млн: обзор рынка недвижимости

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За квартиру заплатили $1 млн: обзор рынка недвижимости
В основном покупали квартиры с ремонтом в новых домах. Фото: pixabay.com

Спрос на столичную недвижимость в марте вырос на 10% , по сравнению с предыдущим месяцем. В основном покупали квартиры с ремонтом в новых домах.

Дороже всего продали квартиру площадью 203 кв. м на ул. Институтской (Печерский р-н). Покупатель заплатил $1 млн.

Самым доступным вариантом стала 1-комнатная квартира на ул. Шепелева (Соломенский р-н) площадью 22 кв. м, которую купили за $23 тыс, сообщает АН "Благовест".

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За $41 тыс. купили однушку площадью 31 кв. м на ул. Березняковский (Днепровский р-н). За 1-комнатное жилье на просп. Науки (Голосеевский р-н) площадью 25 кв. м заплатили $52 тыс. На просп. Героев Сталинграда (Оболонский р-н) такую ​​недвижимость продали за $101 тыс. Площадь квартиры 52 кв. м.

В январе-марте 2021 года недвижимость в Украине подорожала на 11,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем, за год стоимость квартир в новостройках в среднем выросла на 9,8%, на вторичном рынке жилье подорожало на 12,4%, сообщает Госстат.

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