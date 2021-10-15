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пятница, 15 октября 2021 18:30

Приватбанк ограничил количество переводов с карты на карту

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Приватбанк ограничил количество переводов с карты на карту
В месяц позволили делать 100 переводов. Фото: Приватбанк

Приватбанк ограничил количество переводов с карты на карту до 100 в месяц.

В пресс-службе банка говорят, что большинство пользователей и так делают меньше переводов.

99,7% пользователей Приват24 делают переводы для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц.

В рамках законодательства о противодействии отмывания средств и требований финансового мониторинга банк ограничил р2р переводы через все каналы.

"Устанавливаются следующие лимиты на календарный месяц (с 1-го по 30/31-го числа): для отправителя: перказы по Украине - 100, международные переводы - 25, для получателя: переводы по Украине 100, международные переводы - 30", - говорится в сообщении.

Если пользователь собирает деньги на карту для благотворительности или волонтерства, ему следует обратиться в службу поддержки банка. После предоставления документов для такой карты установят безлимитный режим.

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НБУ запрещает пользоваться личной карточкой для осуществления предпринимательской деятельности. Нужно открыть счет физического лица - предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством.

Все чаще украинцев обманом заставляют переводить деньги на счета мошенников. Последние могут называть себя сотрудниками банка. Одна из таких разговоров закончилась потерей 500 грн. В отличие от настоящих сотрудников банков, преступник говорил по-русски, обращался к женщине по имени.

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Дата
15
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