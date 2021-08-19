Приспособление для надевания носков, гамак для ног: какие необычные товары продают украинцы

Гамак для ног стоит 277 гривен. Фото: Prom.ua

Украинцы продають в интернете не только обувь, одежду, технику, книги. Часто втречаются нестандартные предложения продавцов. Собрали подборку оригинальных товаров.

Манекен для сушки и глажки вещей

Конструкция полностью автоматическая. Сушит одежду с помощью горячего воздуха. Корпус можна отрегулировать под нужный размер: от XS до XXL. Цена 2090 грн, по информации маркетплейса Prom.ua

Гамак для ног

"И тут я понял, что будущее наступило", - написал продавец в описании товара. Гамак можно повесить на любую поверхность. Средний чек — 277 грн.

Приспособление для надевания носков, застегивания браслетов

Первый товар в среднем стоит 225 грн. Приспособление для застегивания браслетов можно купить за 80 грн.

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Календарь-лего

Вечный календарь - каждый месяц можно менять его форму, вид. Цена — 182 грн.

Вазон-скульптура "Эйнштейн"

Можно использовать как горшок для цветов, подставку для косметики и духов, подсвечник или манекен. Стоит 990 грн.

Кепка с вентилятором

Продавцы отмечают, что это трендовый головной убор сезона. Цена 260 грн.

Среди всех покупателей онлайн - 55% женщин и 45% мужчин. Чаще всего это работающие украинцы и люди с высшим образованием. Доход тех, кто покупает в интернете на 38% больше, чем у тех, кто выбирает привычный оффлайн. В целом в интернете покупки делают примерно 11 млн украинцев. Осенью 2020-го от 5 до 20 покупок делал каждый второй. А в апреле-мае 2021 года - почти 60% людей. Чаще всего покупали одежду, технику и косметику.