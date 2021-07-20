Кто чаще всего покупает товары в интернете

Украинцы в интернете часто покупают товары для детей. Фото: pexels.com

Среди всех покупателей онлайн - 55% женщин и 45% мужчин. Чаще всего это работающие украинцы и люди с высшим образованием. Доход тех, кто покупает в интернете на 38% больше, чем у тех, кто выбирает привычный оффлайн.

В целом в интернете покупки делают примерно 11 млн украинцев. Осенью 2020-го от 5 до 20 покупок делал каждый второй. А в апреле-мае 2021 года - почти 60% людей. Чаще всего покупали одежду, технику и косметику, пишет Olx.

За год выросли заказы детских товаров и товаров для дома и сада. В то же время чаще всего украинцы покупали электронику. На втором месте - одежда.

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Правда расходы на покупки в интернете не выросли. Электроники в среднем покупают на 1587 грн. На одежду тратят 671 грн, детские товары - 552 грн, хобби, отдых и спорт - 814 грн, дом и сад - 754 грн, запчасти для транспорта - 775 грн.

Наиболее популярный способ получения покупок - доставка в почтовое отделение.

При выборе товара покупатели обращают внимание на отзывы о продавце. Также предпочтение отдают продавцам, которые предоставляют услуги длительное время. Большинство ориентируется на рыночную стоимость товара. Если цена низкая, то боятся некачественного товара или недобросовестных продавцов.