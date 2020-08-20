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четверг, 20 августа 2020 21:10

Покупки в интернете: как распознать продавцов-мошенников

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Покупки в интернете: как распознать продавцов-мошенников
Часто продавцы-мошенники просят предоплату за товар. В то же время более 40% украинцев все равно присылают деньги до получения посылки. Фото: pixabay.com

Покупки в интернете время от времени делают 53% украинцев. На постоянной основе таким образом товары покупают 24% граждан.

Чтобы не попасть на продавцов-мошенников, нужно учитывать их самые распространенные признаки. Например, слишком низкая цена или уникальность предложения, манипуляции срочностью или чувством жалости. Также обязательное требование предоплаты, пишет olx.ua.

По словам покупателей, при выборе товара они обращают внимание на отзывы о продавце. Так ответили 53% опрошенных украинцев. Еще 40% предпочитают продавцов, которые предоставляют услуги достаточно длительное время.

Еще почти 36% украинцев ориентируются на рыночную стоимость товара. Если цена низкая, то боятся некачественного товара или недобросовестных продавцов. 35% респондентов отмечают важным качество товара, 34% - ресурс, где он продается.

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Часто продавцы-мошенники просят предоплату за товар. В то же время более 40% украинцев все равно присылают деньги до получения посылки.

Часть покупателей оплачивают покупки наложенным платежом. Также переводят средства на карту после получения товара.

Покупателям, которые наткнулись на мошенников, следует обратиться в службу поддержки ресурса, заблокировать банковскую карточку. Также обратиться в правоохранительные органы.

Во время карантина украинцы активно покупали товары в интернете и заказывали их доставку на дом. С начала весны приобрели более 1,73 тыс. товаров.

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20
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