Предупредили о срыве отопительного сезона: подробности

Средства на счетах Укртрансгаза заблокировали в исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом Киева 12 июля 2007 года. Фото: Цензор.НЕТ

Средства и имущество Укртрансгаза арестовали. В компании говорят, что это грозит срыву отопительного сезона.

"Укртрансгаз обращается в следственные органы для защиты своих интересов. Блокировка денежных средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона", - сообщила пресс-служба компании.

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Средства на счетах Укртрансгаза заблокировали в исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом Киева 12 июля 2007 года.

В компании говорят, что решение заморозить счета неправомерно.

Арбитражный суд Киева в 2000-м обязал Укртрансгаз поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЗАО "Укрэнергосбыт". В то же время стоимость природного газа четко не определили. Поэтому истец не занимался взысканием газа с ответчика. В 2015-2016-х ГПУ расследовала растраты должностными лицами банка "Финансы и кредит" более $113 млн и получения от Нацбанка рефинансирование на 5 млрд грн. Прокуратура подозревает, что банк безосновательно перечислил средства компаниям, в частности ЧАО "Укрэнергосбыт". Позже компания продала право требования по Укртрансгазу обязательства по поставке природного газа ООО "Финансовая компания ФинИнвест". В январе 2020-го последняя изменила способ исполнения решения от 2007 года по поставке газа на взыскание 2,3 млрд грн.