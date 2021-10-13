После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют

Национальный банк Украины на 18 октября установил курс доллара на уровне 26,34 грн. Курс снизился менее чем на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 2 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,44 грн.

Курс российского рубля составил 36 коп.

Польский злотый стоит 6,65 грн.

Автор: bank.gov.ua Евро подорожал на 2 коп.

В обменниках доллар покупают по 26,35 грн. Продают по 26,45 грн.

За евро предлагают 30,45 грн. Продают по 30,55 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.