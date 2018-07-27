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суббота, 28 июля 2018 21:10

Поднимем бокалы: какие алкогольные напитки подорожали больше всего

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Поднимем бокалы: какие алкогольные напитки подорожали больше всего
Вино за полгода подорожало на 2 гривны. Фото: Styler RBC - РБК-Украина

За полгода в Украине все виды алкогольных напитков подорожали на 1-3 процента.

"Стоимость алкогольной корзины выросла на 3,60 гривен. На конец июня она стоила 156,8 гривен. Сюда мы включаем бутылку столового отечественного вина, по бутылке отечественного пива и водки. Вино за полгода подорожало на 2 гривны, бутылка пива - на 90 копеек. Водка добавила 70 копеек", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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На конец июня в среднем бутылка (0,5 л) водки стоит 81,90 грн, вино (0,75) - 60,40 грн, пиво (0,5 л) - 14,50 грн.

"В сентябре ожидаем резкое повышение стоимости на 13% в связи с повышением минимальной розничной цены на весь алкоголь", - добавил Дорошенко.

В Украине стали меньше потреблять водки, коньяка и бренди. Зато стали больше пить ликеров, сообщила Государственная служба статистики.

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