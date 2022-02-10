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четверг, 10 февраля 2022 13:30

Перевозки грузов по рекам Украины достигли рекордных показателей

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Перевозки грузов по рекам Украины в 2021 году достигли 20,6 млн т. Это на 30,3% больше по сравнению с 2020 годом, когда было перевезено 15,8 млн т грузов.

В частности, на Днепре объемы грузов выросли на 27,7% - с 11,2 млн т в 2020 году до 14,4 млн т в 2021-м. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

"Такого стремительного роста грузов удалось достичь в основном благодаря строительным материалам. Спрос на них появился в результате реализации программы "Большая стройка". Зато по зерну мы видим рост всего на несколько процентов", - рассказывает основатель "Речного Форума: грузы, перевозчики, терминалы" Игорь Гошовский в комментарии Gazeta.ua.

По его словам, за последние три года наблюдается освоение перевозчиками реки Южный Буг. Если в 2018 году по этой реке начала плавать компания "Нибулон", то в прошлом году появился еще один перевозчик - "Грейн Трансшипмент".

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В 2021 году перевозки на Южном Буге выросли на 41,8% - до 0,7 млн т.

На Дунае грузопоток увеличился на 35,8%. В прошлом году он составил 5,5 млн т по сравнению с 4,1 млн т годом ранее. Среди основных грузов здесь - руда, зерновые и металлопродукция.

"Впервые за длительное время объемы грузовых перевозок на украинских реках превысили 20 миллионов тонн. Также полученный результат - самый высокий с 1994-го, когда грузопоток на реках Украины составил 19,9 миллиона тонн", - заявил исполнительный директор Ассоциации "Реки Украины" Дмитрий Козаченко.

По рекам Украины отправляется около 10% экспорта украинских грузов. Развитию отрасли мешают не решенные трудности финансирования речной инфраструктуры: модернизация шлюзов, длительность навигационного периода (не обусловленного погодными факторами), поддержание глубин.

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10
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