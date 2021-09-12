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воскресенье, 12 сентября 2021 12:28

Из Киева в Канев будут возить на теплоходах - назвали дату

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Из Киева в Канев будут возить на теплоходах - назвали дату
Из Киева в Канев будут ходить теплоходы "Ракета". Фото: Википедия

В сентябре в тестовом режиме запустят речной прогулочный маршрут на теплоходах "Ракета" из Киева в Канев.

Стоимость прогулки пока неизвестна, ее сформируют на основе опроса людей. Об этом заявила руководитель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"По плану это будет 19 сентября. Опросим людей: сколько они готовы за это платить, насколько им это удобно. В фокус-группу мы набрали очень разных людей: и молодежь, и тех, кто работает в крупных компаниях. Это первый этап, чтобы сделать детальные расчеты и сделать государственную программу по восстановлением речных перевозок", - подчеркнула она.

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Ольськив отметила, что Канев является очень популярным туристическим местом в стране.

"В 2019 году Канев и могилу Шевченко посетило больше людей, чем Чернобыль", - рассказала она.

Теплоходы "Ракета" - это скоростные пассажирские речные суда на подводных крыльях. Их активно использовали во времена СССР, в 1970-х годах Украиной ходило более 150 "ракет". Впоследствии этот вид транспорта стал экономически невыгодным. Суда продали за границу, часть из них до сих пор ходят в Греции, Таиланде и Канаде.

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12
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