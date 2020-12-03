Приняли закон, с помощью которого планируют возродить водный транспорт

Верховная Рада приняла законопроект "О внутреннем водном транспорте". С его помощью планируют возродить речные перевозки.

Об этом заявил один из авторов законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Артем Ковалев.

По его словам, закон охватит и будет регулировать все сферы деятельности водного транспорта — вопрос госрегулирования, речной инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, а также судоходства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что новый закон позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно, а это поможет увеличить инвестиции.

Автор: t.me/vladyslavkryklii

По его словам, новый закон позволит реформировать речные перевозки.

Автор: t.me/vladyslavkryklii

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Министерство инфраструктуры совместно с Европейским инвестиционным банком продолжает подготовку 2-й фазы проекта "Городской общественный транспорт Украины II", предусматривающего обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах. Предварительно определили 18 городов-участников проекта, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.