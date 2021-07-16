Пенсия в Украине: кому откажут в получении выплат

В Минфине рассказали, кому из украинцев могут отказать в получении пенсии.

Автор: Елена Луценко Пенсию могут не получать украинцы, которые некоторое время жили за границей и переселенцы

Есть несколько категорий граждан, которые не получат пенсии. Это возможно в случае, если в документах пенсионера ошибки, или если пенсия была назначена по фальшивым документам, пишет "Первый деловой".

Пенсию могут не получать украинцы, которые некоторое время жили за границей, и переселенцы. Они должны сами обратиться в пенсионный фонд для назначения выплат.

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В июле украинцам пенсионного возраста частично повысили пенсии и выплатили надбавки. Надбавку к пенсии получат люди, которые вышли на пенсию и имеют трудовой стаж сверх нормы. Трудовой стаж мужчин должен превышать 35 лет, женщин - 30 лет. Об этом сообщают в Пенсионном фонде. Ранее сумма доплаты за каждый лишний год трудового стажа составляла 17,69 грн. Теперь она будет 18,54 грн за каждый лишний год трудового стажа. Перерасчет пенсий осуществят автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно.