Пересчитают все пенсии - кто получит больше

В июле украинцам пенсионного возраста частично повысили пенсии и выплатили надбавки.

Надбавку к пенсии получат люди, которые вышли на пенсию и имеют трудовой стаж сверх нормы. Трудовой стаж мужчин должен превышать 35 лет, женщин - 30 лет. Об этом сообщают в Пенсионном фонде.

Автор: Елена Луценко Пересчитают все выплаты, которые зависят от размера прожиточного минимума

Ранее сумма доплаты за каждый лишний год трудового стажа составляла 17,69 грн. Теперь она будет 18,54 грн за каждый лишний год трудового стажа.

Перерасчет пенсий осуществят автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Надбавка за лишний стаж составит не более 1% уровня минимальной пенсии. С 1 июля это 1854 грн и равняется прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Для людей, которые потеряли работоспособность, проведут автоматический перерасчет пенсии неработающим пенсионерам. С 1769 грн поднимут до 1854 грн.

Пересчитают все выплаты, которые зависят от размера прожиточного минимума.

Если доплата за четыре года сверхнормативного стажа до 1 июля 2021-го составляла 70,76 грн, то с 1 июля будет 74,16 грн.

С 1 октября Минсоцполитики пообещало доплатить 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 лет. Установление минимальной пенсии на уровне 2500 грн.

С 1 декабря должны поднять минимальную пенсию по возрасту и доплату за сверхнормативный стаж. Минимальную пенсию для пенсионеров в возрасте от 65 лет поднимут до 2600 грн.

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С 1 января в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. На 300 грн, до 2400 грн, повысили выплаты украинцам старше 65 лет. При этом стаж должен быть 30 лет для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты. Второй раз ее повысят с 1 декабря 2021 года. Тогда пенсии указанной категории пенсионеров с 2400 вырастут до 2600 грн.

Почти 400 тыс. военнослужащих пенсионеров получат доплаты к пенсиям. С 1 июля приняли решение установить ежемесячную доплату в сумме 2000 грн и установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 грн. Также будет повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 000 человек получат повышение почти в 700 грн.