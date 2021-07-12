Пересчитают все пенсии - кто получит больше

В июле украинцам пенсионного возраста частично повысили пенсии и выплатили надбавки.
Надбавку к пенсии получат люди, которые вышли на пенсию и имеют трудовой стаж сверх нормы. Трудовой стаж мужчин должен превышать 35 лет, женщин - 30 лет. Об этом сообщают в Пенсионном фонде.
Ранее сумма доплаты за каждый лишний год трудового стажа составляла 17,69 грн. Теперь она будет 18,54 грн за каждый лишний год трудового стажа.
Перерасчет пенсий осуществят автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Надбавка за лишний стаж составит не более 1% уровня минимальной пенсии. С 1 июля это 1854 грн и равняется прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.
Для людей, которые потеряли работоспособность, проведут автоматический перерасчет пенсии неработающим пенсионерам. С 1769 грн поднимут до 1854 грн.
Пересчитают все выплаты, которые зависят от размера прожиточного минимума.
Если доплата за четыре года сверхнормативного стажа до 1 июля 2021-го составляла 70,76 грн, то с 1 июля будет 74,16 грн.
С 1 октября Минсоцполитики пообещало доплатить 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 лет. Установление минимальной пенсии на уровне 2500 грн.
С 1 декабря должны поднять минимальную пенсию по возрасту и доплату за сверхнормативный стаж. Минимальную пенсию для пенсионеров в возрасте от 65 лет поднимут до 2600 грн.
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С 1 января в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. На 300 грн, до 2400 грн, повысили выплаты украинцам старше 65 лет. При этом стаж должен быть 30 лет для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты. Второй раз ее повысят с 1 декабря 2021 года. Тогда пенсии указанной категории пенсионеров с 2400 вырастут до 2600 грн.
Почти 400 тыс. военнослужащих пенсионеров получат доплаты к пенсиям.
С 1 июля приняли решение установить ежемесячную доплату в сумме 2000 грн и установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 грн.
Также будет повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 000 человек получат повышение почти в 700 грн.
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