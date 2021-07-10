Кабмин повысит выплаты военным пенсионерам

Военным повысят пенсии. Фото: Укринформ

Принято решение о повышении выплат для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров.

"По инициативе президента Владимира Зеленского уже на следующем заседании Кабинета министров будет принято разработанное Министерством социальной политики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Это решение должно уменьшить имеющиеся диспропорции", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Предусматривается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен и установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривен.

Кроме этого, будет повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 000 человек получат повышение почти в 700 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсии выросли не для всех - Пенсионный фонд

Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца увеличилась на 170 грн. Им будут платить 3708 грн. Повышение пенсий на 400 грн перенесли на октябрь. Эти средства с 1 июля должны были получить украинцы от 75 лет.