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среда, 07 июля 2021 20:00

"Пенсионную реформу постоянно откладывают. Этим углубляют кризис "- экономист

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В Украине нужно ввести классическую трехуровневую пенсионную систему. За ней давно работают все цивилизованные страны мира. Накопительный уровень постепенно из года в год будет уменьшать нагрузку на солидарную систему, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

Автор: Фото: Facebook
  Экономист Андрей Новак: "В Украине тему введения накопительных уровней все время переносят"
Экономист Андрей Новак: "В Украине тему введения накопительных уровней все время переносят"

"Вместе с тем в Украине тему введения накопительных уровней все время переносят и находят какие-то аргументы, почему нельзя сделать это сейчас. Этим только ухудшают состояние пенсионной системы. Из года в год в Украине все больше и больше дефицит Пенсионного фонда, который сегодня покрывается из государственного бюджета ", - говорит экономист.

Первый солидарный уровень должен обеспечивать только минимальную пенсию, немного выше реального прожиточного минимума.

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"Второй - обязательный накопительный уровень. Это процент от зарплаты, который зачисляется на личный пенсионный счет в банке или пенсионном фонде, который человек избрал. На этот счет, как на депозит начисляются проценты. Третий уровень - накопительный добровольно. Это уже добрая воля самого гражданина, как он дополнительно заботится о своей старости. Таким образом, при выходе на пенсию, человек будет иметь три пенсионные кошельки: солидарная система, обязательная накопительная и добровольная. Все годы на накопительных уровнях начисляются проценты и при выходе на пенсию гражданин будет иметь возможность снять большую сумму и распоряжаться ею по своему усмотрению ", - отметил Новак.

Полную версию интервью с экономистом Андреем Новаком читайте на Gazeta.ua.

Украинцев ожидает увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа. Такая норма начнет действовать с 2028 года. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма - 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60", - отметила министр в интервью "Радио Свобода".

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