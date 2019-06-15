Открыли рейс в турецкий курортный город

Открыли прямой рейс из Киева в Измир. Фото: traveller-eu.ru

15 июня заработало новое авиасообщение из Киева в турецкий город Измир.

Об этом сообщается в Twitter генерального консульства Украины в Стамбуле.

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"На табло аэропорта Измир - Киев. Кстати, заметили? #KyivNotKiev. Сегодня открыто новое направление авиасообщения Киев-Измир", - указали в консульстве.

Рейс будет ежедневным.

Лоукост Ryanair осенью 2019-го откроет новые рейсы из Киева в четыре города Германии. С октября можно будет улететь из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт, Карлсруэ и Нюрнберг.