Открыли рейс в турецкий курортный город

15 июня заработало новое авиасообщение из Киева в турецкий город Измир.
Об этом сообщается в Twitter генерального консульства Украины в Стамбуле.
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"На табло аэропорта Измир - Киев. Кстати, заметили? #KyivNotKiev. Сегодня открыто новое направление авиасообщения Киев-Измир", - указали в консульстве.
Рейс будет ежедневным.
Лоукост Ryanair осенью 2019-го откроет новые рейсы из Киева в четыре города Германии. С октября можно будет улететь из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт, Карлсруэ и Нюрнберг.
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