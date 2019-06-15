Открыли рейс в турецкий курортный город

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
16 Просмотров: 3564
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 243
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 450
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1512
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3141
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3213
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24651
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7677
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 792
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2628
Фото
Все фото
7
3
3
9
5
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1638
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2997
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5247
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 июня 2019
Просмотров: 324
Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
суббота, 15 июня 2019 18:31

Открыли рейс в турецкий курортный город

  Комментировать
Открыли рейс в турецкий курортный город
Открыли прямой рейс из Киева в Измир. Фото: traveller-eu.ru

15 июня заработало новое авиасообщение из Киева в турецкий город Измир.

Об этом сообщается в Twitter генерального консульства Украины в Стамбуле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ryanair и Wizz Air распродают билеты по невероятным ценам

"На табло аэропорта Измир - Киев. Кстати, заметили? #KyivNotKiev. Сегодня открыто новое направление авиасообщения Киев-Измир", - указали в консульстве.

Рейс будет ежедневным.

Лоукост Ryanair осенью 2019-го откроет новые рейсы из Киева в четыре города Германии. С октября можно будет улететь из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт, Карлсруэ и Нюрнберг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли рейс в турецкий курортный город». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Увидел свет первый украинский мультсериал

Социальная реклама вдохновила Курта Кобейна на название альбома

Премьера мультфильма "Король Лев"

Мороженое называли "пирог эскимоса"

Дело Онищенка: депутат-беглец три года скрывается за границей

Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни

Самое читаемое
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 3 Просмотров: 28089
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 1 Просмотров: 26227
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 21213
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
9
 Просмотров: 20359
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 19323
Экономика
Правительство сделало все кадровые назначения, необходимые для запуска реформы энергорынка
Правительство сделало все кадровые назначения, необходимые для запуска реформы энергорынка Просмотров: 108
Зеленский пообещал помочь среднему и малому бизнесу
Зеленский пообещал помочь среднему и малому бизнесу Просмотров: 306
Введение рынка электроэнергии пытаются отсрочить через манипуляции
Введение рынка электроэнергии пытаются отсрочить через манипуляции Просмотров: 162
Эксперты посоветовали, когда надо просить большую зарплату
Эксперты посоветовали, когда надо просить большую зарплату Просмотров: 603
Зеленский планирует отменить "Роттердам+"
Зеленский планирует отменить "Роттердам+" 1 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
26
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
16
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
6
Сравняют с землей: какими будут последствия силового освобождения Донбасса
5
РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
3
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом
Голосов: 20751
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua