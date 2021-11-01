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понедельник, 01 ноября 2021 20:07

Осталось 10 дней для льготного растаможивания авто на еврономерах

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Осталось 10 дней для льготного растаможивания авто на еврономерах
Украинский бюджет получил более 2,3 млрд грн по растаможке авто "на еврономерах" / Государственная таможенная служба

На 1 ноября в Украине оформили более 66 тыс. авто "на еврономерах".

В бюджет по растаможке этих авто поступило более 2,3 млрд. грн., сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто "на еврономерах" можно до 10 ноября включительно. Участники боевых действий, которые были непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов 15 мая этого года, могут воспользоваться этими упрощениями до 08 февраля 2022 года включительно.

С сентября 2022 все автомобили с украинской регистрацией должны будут регулярно проходить обязательный техосмотр. Это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

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