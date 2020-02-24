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понедельник, 24 февраля 2020 01:25

Опубликовали рейтинг самых прибыльных авиарейсов

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Опубликовали рейтинг самых прибыльных авиарейсов
Сообщили о наиболее прибыльных авиарейсах. Фото: Факты

Компания OAG, собирающая данные о воздушных перевозках, составила рейтинг маршрутов, которые приносят наибольшую прибыль авиакомпаниям.

Для составления рейтинга использовалась информация за период с апреля 2018 года по март 2019 года, сообщает издание Business Insider.

Большинство самых выгодных маршрутов начинаются или заканчиваются в Лондоне. Это объясняют тем, что город является важным экономическим центром и большим европейским транспортным узлом.

Самым прибыльным маршрутом стал перелет из Лондона в Нью-Йорк, на нем British Airways за указанный период заработала более 1 миллиарда долларов. За каждый час полета по этому маршруту авиакомпания получала примерно 27 000 долларов.

Десятка самых выгодных авиамаршрутов:

Лондон – Нью-Йорк, British Airways ($1159 млн – $27 000/ч)
Мельбурн – Сидней, Qantas ($861 млн – $24 000/ч)
Дубай – Лондон, Emirates ($796 млн – $25 000/ч)
Сингапур – Лондон, Singapore Airlines ($736 млн – $19 000/ч)
Нью-Йорк – Сан-Франциско, United Airlines ($689 млн – $13 000/ч)
Нью-Йорк – Лос-Анджелес, American Airlines ($662 млн – $13 000/ч)
Доха – Лондон, Qatar Airways ($639 млн – $20 000/ч)
Гонконг – Лондон, Cathay Pacific ($605 млн – $14 000/ч)
Сингапур – Сидней, Singapore Airlines ($550 млн – $21 000/ч)
Торонто – Ванкувер, Air Canada ($541 млн – $12 000/ч)

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Раньше, компания Wizz Air призвала отказаться от бизнес-класса, чтобы предотвратить дальнейшие изменения климата.

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