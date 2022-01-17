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понедельник, 17 января 2022 22:56

Обнародовали свежий рейтинг зарплат украинских айтишников
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За последнее полугодие рекордно выросли зарплаты украинских разработчиков.

Портал DOU собрал 8005 анкет – от Intern до Architect – и проанализировал их зарплаты. Пересказываем самое интересное из исследования.

Медианные зарплаты "архитекторов" пересекли отметку $6000, зарплата Senior Java увеличилась на $800, но самая высокая медиана среди языков программирования до сих пор у Scala-разработчиков – $5300. Все зарплаты - после уплаты налогов.

1. Больше всего айтишников — в Киеве, самый популярный язык — JavaScript

География респондентов существенно не изменилась за полгода: в Киеве все еще живет 42% разработчиков. Далее следуют Львов (14%) и Харьков (13%). Медиана возраста такая же – 29 лет. Доля женщин среди разработчиков до сих пор остается низкой – всего 7%.

Большинство респондентов – опытные специалисты уровня мидл и выше. JavaScript как основной язык программирования и сегодня наиболее популярный – 19%. Далее следуют C#/.NET и Java – по 15%. TypeScript сравнялся с PHP – почти по 11%.

Автор: dou.ua
 

2. Зарплаты

Наблюдаем хорошую картину: +$500 у архитектора (даже 550), лида и сеньор-разработчика. Зарплаты мидлов и джуниоров росли медленнее – на $300 и $100. Почти не изменилась компенсация интернов — только +$10 за последние полгода.

Интересно, что медианная зарплата среди разработчиков всех уровней увеличилась на $300 (или 10%) и составляет $3300. Летом рост был 20%.

Автор: dou.ua
 

Медианная зарплата архитекторов достигла $6200. И за полгода увеличилось почти на 10%. Тимлиды и техлиды имеют $5000, тогда как сеньор-специалисты – $4500. Медиана мидлов - $2500. Но по отдельным направлениям и языкам она уже достигла $3000.

Автор: dou.ua
 

После пяти лет опыта рост зарплаты замедляется. Большинство джуниоров имеют до двух лет опыта и могут рассчитывать на $300–400 ежегодно. Мидлы имеют опыт от 2 до 4 лет с приростом $500–600 ежегодно. Сеньор-разработчики в большинстве своем имеют опыт от 10 лет, но получают грейд примерно с пяти лет опыта. Похоже, что у них сразу зарплата увеличивается на $1000. Но дальше повышение менее существенно — ежегодно на $250–500.

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Медианная зарплата разработчика в Киеве и Львове выросла на $500 – $3800 и $3500 соответственно. Далее следуют Одесса ($3300), Днепр ($3200) и Харьков ($3100).

Самая низкая медианная зарплата в Полтаве, Черновцах, Луцке, Житомире — менее $2400. Это может быть связано с низким количеством сеньор-специалистов в этих регионах.

Зарплаты джуниоров почти не зависят от специализации (разница около $50). Медианные зарплаты бэкенд- и фронтенд-направлений почти сравнялись. На этот раз в лидерах десктоп: Senior – $5000, Middle – $3200, Junior – $900. Также высока медианная зарплата у Senior Embedded — $4900. Для всех других специализаций нет разницы в медианах.

Как и летом, самые высокие медианные зарплаты у Scala-разработчиков ($5300). Далее следуют Go ($4750) и Swift из Ruby и Java (по $4000). Самая низкая – в 1С ($2000).

У JavaScript-разработчиков медианная зарплата выросла на $350 за последние полгода и составляет $2750. В то же время, в TypeScript более существенные изменения: +$500 и $3500 зарплата.

Автор: dou.ua
 

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3. Уровень английского повышается

Каждые полгода уровень английского украинских разработчиков улучшается. В частности, увеличивается доля знающих язык на уровне Upper-Intermediate и выше. И это может быть одним из факторов роста медианной зарплаты, хотя и не главный. Зарплата Senior Sofftware Engineer со средним уровнем английского на 800 долларов ниже, чем у его коллеги со знаниями языка выше среднего.

Автор: dou.ua
 

Наши программисты – это те же единоличники-кулаки, которые не хотели платить налоги и вступать в колхозы. Ментальность кулака и программиста примерно одинакова. Не понимают, для чего государство, – говорит предприниматель Владислав Кириченко.

Есть несколько шансов. Мы не самая тупая популяция, правда, не имеющая университетов. Невозможно создание высокотехнологичных продуктов. В частности, ІТ, потому что для программирования на конкурентном уровне с мировыми лидерами нужны собственные мехматы. Программист, не учивший физики, всю жизнь будет кодером.

Как биохимик знаю, что без фундаментального образования ничего не поделаешь. Нет университетов – нет продукта с высокой добавленной стоимостью. Люди с негуманитарным образованием массово выезжают за границу.

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Дата
17
января

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