Объяснили порядок выплат пенсий с 1 сентября

С 1 сентября пенсии будут выплачивать через Укрпочту или через банки. Порядок выплат оставили неизменным.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Укрпочта будет заниматься доставкой пенсий и денежной помощи по месту проживания получателей по Украине до 1 января 2023 года

"Есть два способа выплаты пенсии по месту жительства пенсионера или через банки. Пенсию с доставкой по месту жительства выплачивает Укрпочта. Уполномоченными на выплату пенсий является 44 банка. Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии. Чтобы изменить способ выплаты пенсии, нужно подать заявление", - объяснили в пенсионном фонде.

Оплату услуг доставки пенсий осуществляет по установленным тарифам Пенсионный фонд Украины.

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Укрпочта будет заниматься доставкой пенсий и денежной помощи по месту проживания получателей по Украине до 1 января 2023 года.

Принудительного перевода пенсий и соцпомощи на карточки с 1 сентября не будет. Кабмин отменил обязательный перевод выплат на карточные счета из-за неготовности банковской инфраструктуры. Банкоматы имеются лишь в 4% городов Украины, и 13 млн украинцев не имеют возможности пользоваться банковскими услугами. Укрпочта покрывает 100% населенных пунктов и может предоставить финансовые услуги всем украинцам.