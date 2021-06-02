Отменили принудительный перевод пенсий на банковские карты

Пенсии, субсидии и социальные пособия будут доставлять через Укрпочту по меньшей мере до 1 января 2023 года. Фото: Елена Луценко

Принудительного перевода пенсий и соцпомощи на карточки с 1 сентября не будет.

Пенсии, субсидии и социальные пособия будут доставлять через Укрпочту по меньшей мере до 1 января 2023 года.

Кабмин отменил обязательный перевод выплат на карточные счета из-за неготовности банковской инфраструктуры. Банкоматы имеются лишь в 4% городов Украины и 13 млн украинцев не имеют возможности пользоваться банковскими услугами.

Укрпочта покрывает 100% населенных пунктов и может предоставить финансовые услуги всем украинцам.

"Сегодняшними изменениями в постановление наконец покончена двухмесячная борьба за комфорт и здоровье пожилых людей в части доставки пенсий. Для 3,5 миллиона пенсионеров, большинство из которых просто физически не имеют доступ к банкоматам и не могут получать пенсию на карточку. До 2023 года доставку пенсий, как и прежде, наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты. За это время будет отработан механизм, который упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карточки, выглядит как часть проблемы, а не решение", - рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Подать заявление в ПФУ по изменению способа получения пенсии можно лично или отправив пакет документов по почте.

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"Возможность выплаты материальной помощи на погребение близких также будет в ближайшее время возвращена на Укрпочту и это коснется почти 700 тысяч человек. Учитывая принятые решения я также позволил продолжить работу терминалов банков в тех отделениях Укрпочты, где пока отсутствуют наши. Снятие наличных допускается на сумму оплачиваемых в Укрпочте услуг плюс тысяча гривен", - добавил Смелянский.

Кабмин изменил порядок выплаты пенсий. С 1 сентября деньги будут перечислять только на банковскую карточку. Все пенсионеры должны оформить ее к тому времени. Тем, кто не успеет или не захочет этого сделать, автоматически переведут пенсию в одно из финучреждений, по обращению Пенсионного фонда. Выплачивать пенсии в Украине имеют право 40 банков. Продолжат доставлять домой деньги инвалидам первой группы; людям, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не могут себя самостоятельно обслуживать и нуждаются в постоянном постороннем уходе; пенсионерам старше 80 лет, гражданам, получающим соцпомощь вместо пенсии. На конкурсной основе выберут организацию, которая будет это делать. Сейчас пенсии по месту фактического проживания доставляет Укрпочта.