Novus получил 100 миллионов долларов кредита от ЕБРР

Площадь первого "зеленого" распределительного центра составит более 40 000 кв. м. Фото: novus.ua

Сеть Novus получила 100 миллионов долларов от Европейского банка реконструкции и развития для финансирования строительства первого в Украине "зеленого" распределительного центра.

В то же время, данные средства также используют для открытия более 30 новых магазинов. Об этом сообщает RAU.

"Общая инвестиционная программа компании в развитие инфраструктуры, масштабирование сети и прогрессивные новации составляет более 200 млн долларов. ЕБРР поддержит данную программу Novus пакетом финансирования в 100 млн долларов, из которых 35 млн долларов будет синдицировано с коммерческими банками", - говорится в сообщении.

Как отмечается, площадь первого "зеленого" распределительного центра составит более 40 000 кв. м. Он будет отвечать принципам экологического строительства Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

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"Безфреоновые и безаммиачные системы охлаждения, которые будут установлены в этом центре, станут новинкой для украинского рынка пищевого ритейла. Его открытие позволит компании существенно улучшить цепочку поставок продуктов в магазины, оптимизировать перевозки и логистику", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Novus с 2013 года является одним из ключевых клиентов ЕБРР в розничном секторе страны.

По данным прессслужбы компании, за семь лет сотрудничества с банком были подписаны кредитные договоры на сумму 75 млн долларов. Данные средства были направлены на развитие сети в Киеве и области.

Ранее сообщалось, что снизить или снять наценку на товары первой необходимости до конца карантина согласились супермаркеты "АТБ", "Сильпо", "Метро", "Билла", "Экомаркет", "Ашан", "Велика Кишеня", "Велмарт" и "Новус".