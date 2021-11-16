НБУ вводит новые банкноты к 30-летию независимости

Национальный банк 19 ноября вводит в обращение две тематические памятные банкноты к 30-летию независимости Украины - номиналами 20 и 200 грн.

Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 20 и 200 грн и одновременно имеют важное отличие - на их аверсе нанесена символика к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

Праздничную айдентику на месте водяного знака нанесли трафаретной печатью специальной оптически-переменной краской. Эта надпись постепенно изменяет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Автор: Национальный банк Украины

Банкнота номиналом 200 гривен образца 2019-го имеет размер 75x148 мм, тираж - 30 тыс. штук. Стоит 214 грн.

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Памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов. Также их будут реализовывать через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и через банки-дистрибьюторы - Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и Таскомбанк.

В августе НБУ ввел в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 грн, посвященные 30-летию независимости Украины.