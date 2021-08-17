Ко Дню Независимости НБУ введет новые символические банкноты

20 августа Национальный банк Украины введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 грн. Они посвящены 30-летию Независимости Украины.

Купюры похожи по дизайну банкнот номиналом 100 и 500 грн. Но новые банкноты будут иметь отличие - на их лицевой стороне нанесена символика к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины, сообщает НБУ.

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Памятные банкноты с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко содержат все элементы защиты банкнот номиналом 100 и 500 грн образца 2014-го и 2015 года соответственно. Дополнительно на лицевой стороне на месте водяного знака нанесен трафаретной печатью специальной оптически переменной краской - "30 лет Независимости Украины".

Памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов. Их будут реализовывать через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами - Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк.

Цена памятной банкноты номиналом 100 грн - 114 грн, памятной банкноты номиналом 500 грн - 512 грн.

Кроме этого, НБУ ко Дню независимости вводит в обращение четыре памятные монеты серии "Возрождение украинской государственности" и новую инвестиционную монету "30 лет Независимости Украины".

Автор: bank.gov.ua Банкноты 100 и 500 грн будут иметь символику ко Дню независимости

10 августа в Украине ввели в обращение новую 5-гривневую монету. Ее посвятили 30-летию Независимости Украины. Сделана из нейзильбера, имеет диаметр 35 мм. Выпустили 35 тыс. памятных монет. Монета посвящена судьбоносному событию, произошедшему 30 лет назад. 24 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла исторический документ - Акт провозглашения независимости Украины