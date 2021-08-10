В Украине выпустили новую монету 5 гривен

Сегодня, 10 августа, в Украине ввели в обращение новую 5-гривневую монету. Ее посвятили 30-летию независимости Украины.
Сделана из нейзильбера, имеет диаметр 35 мм. Выпустили 35 тыс. памятных монет.
"Монета посвящена судьбоносному событию, произошедшему 30 лет назад. 24 августа 1991 Верховная Рада Украины приняла исторический документ - Акт провозглашения независимости Украины", - сообщили в Нацбанке.
На аверсе монеты изобразили поля, над которыми летят аисты. На фоне этих орнаметив отчеканили малый Государственный Герб Украины.
На реверсе монеты отчеканена цветная вышитая лента, которая символизирует код нации и напоминает ДНК.
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Над разработкой монеты работали художник Олег Шупляк и скульптор Владимир Атаманчук.
29 июля в обращение выпустили новую монету номиналом 5 грн. Вышла тиражом 20 тыс. Этим начался ряд монет под названием "Чернобыль. Возрождение".
Монету изготовили из сплава меди, никеля и цинка. На аверсе изобразили номинал 5 грн. В центре - международный знак "Радиационная угроза". Вокруг него животные, популяции которых развиваются в зоне отчуждения 30 км: аист черный, лошадь Пржевальского, рысь, зубр, лось, бурый медведь.
На реверсе монеты на фоне пейзажа изобразили лошадь Пржевальского.
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