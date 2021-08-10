В Украине выпустили новую монету 5 гривен

Сегодня, 10 августа, в Украине ввели в обращение новую 5-гривневую монету. Ее посвятили 30-летию независимости Украины.

Сделана из нейзильбера, имеет диаметр 35 мм. Выпустили 35 тыс. памятных монет.

Автор: НБУ Выпустили 35 тысяч памятных монет

"Монета посвящена судьбоносному событию, произошедшему 30 лет назад. 24 августа 1991 Верховная Рада Украины приняла исторический документ - Акт провозглашения независимости Украины", - сообщили в Нацбанке.

На аверсе монеты изобразили поля, над которыми летят аисты. На фоне этих орнаметив отчеканили малый Государственный Герб Украины.

На реверсе монеты отчеканена цветная вышитая лента, которая символизирует код нации и напоминает ДНК.

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Над разработкой монеты работали художник Олег Шупляк и скульптор Владимир Атаманчук.

29 июля в обращение выпустили новую монету номиналом 5 грн. Вышла тиражом 20 тыс. Этим начался ряд монет под названием "Чернобыль. Возрождение". Монету изготовили из сплава меди, никеля и цинка. На аверсе изобразили номинал 5 грн. В центре - международный знак "Радиационная угроза". Вокруг него животные, популяции которых развиваются в зоне отчуждения 30 км: аист черный, лошадь Пржевальского, рысь, зубр, лось, бурый медведь. На реверсе монеты на фоне пейзажа изобразили лошадь Пржевальского.