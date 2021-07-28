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среда, 28 июля 2021 10:55

Монету 5 грн посвятили Чернобыльскому заповеднику

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29 июля в обращение выпустят новую монету номиналом 5 грн. Выйдет тиражом 20 тыс. Этим начинается ряд монет под названием "Чернобыль. Возрождение".

Автор: Нацбанк
  На реверсе монеты на фоне пейзажа изобразили лошадь Пржевальского
На реверсе монеты на фоне пейзажа изобразили лошадь Пржевальского

Монету изготовили из сплава меди, никеля и цинка. На аверсе изобразили номинал 5 грн. В центре - международный знак "Радиационная угроза". Вокруг него животные, популяции которых развиваются в зоне отчуждения 30 км: аист черный, лошадь Пржевальского, рысь, зубр, лось, бурый медведь.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изобразили лошадь Пржевальского.

"Монета посвящена символу возрождения дикой природы, знаковому животному заповедника - лошади Пржевальского. Это единственный вид диких лошадей, которые сохранились до наших дней в первоначальном виде. Он занесен в Международную Красную книгу, находится на грани исчезновения", - сообщили в Нацбанке.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Вокруг знака "Радиационная угроза" изображены животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне : аист черный, лошадь Пржевальского, рысь, зубр, лось, бурый медведь
Вокруг знака "Радиационная угроза" изображены животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне : аист черный, лошадь Пржевальского, рысь, зубр, лось, бурый медведь

На территории, пораженной после аварии на Чернобыльской АЭС, в 2016 году создали Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Территория стала резерватом для размножения редких краснокнижных животных.

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22 июля в обороте появилась новая памятная монета "Маяки Украины". Номиналом 5 грн, изготовлена из нейзильбера. На аверсе изобразили фрагмент карты Украины с Крымом. На береговой линии точками обозначены маяки.

На реверсе монеты в центре изобразили розу ветров. Она символизирует правильный выбор пути и счастливое его завершение. На фоне стилизованных волн изобразили Аджигольский, Змеиный, Евпаторийский, Мегапномський, Ильинский и Бирючий маяки.

Всего выпустили 35 тыс. монет с маяками.

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Дата
28
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