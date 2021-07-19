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понедельник, 19 июля 2021 14:21

Появится новая 5-гривневая монета

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22 июля в обороте появится новая памятная монета "Маяки Украины". Номиналом 5 грн, сделанная из нейзильбера. На аверсе изобразили фрагмент карты Украины с полуостровом Крым. На береговой линии точками обозначены маяки.

Автор: Нацбанк
  На аверсе изобразили фрагмент карты Украины с полуостровом Крым
На аверсе изобразили фрагмент карты Украины с полуостровом Крым

"В Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2500 километров морского побережья, насчитываются десятки маяков. Каждый имеет собственное название, историю и форму. Маяки не только выполняют функцию обеспечения судоходства, а также являются достоянием национального культурного наследия Украины", - сообщили в Нацбанке.

Автор: Нацбанк
  На фоне стилизованных волн изобразили Аджигольский, Змеиный, Евпаторийский, Мегапномський, Ильинский и Бирючий маяки
На фоне стилизованных волн изобразили Аджигольский, Змеиный, Евпаторийский, Мегапномський, Ильинский и Бирючий маяки

На реверсе монеты в центре изобразили розу ветров. Она символизирует правильный выбор пути и счастливое его завершение. На фоне стилизованных волн изобразили Аджигольский, Змеиный, Евпаторийский, Мегапномський, Ильинский и Бирючий маяки.

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Выпустят 35 тыс. монет с маяками.

Национальный банк работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 грн. Украинцы начали жаловаться на их качество. Их должны сделать удобными для слабовидящих и для людей пожилого возраста.

В оборот монеты номиналом 1 и 2 грн ввели в 2018 году. 2019-го украинцы стали пользоваться монетой номиналом 5 грн, а 3 июня в обращении появилась монета номиналом 10 грн.

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