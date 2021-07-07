Монеты номиналом 1 и 2 грн будут менять

Национальный банк работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 грн. Стремятся сделать их удобными в использовании.

Автор: Елена Луценко Изменят дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны

"Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны. Работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и людей пожилого возраста", - сообщил во время пресс-конференции заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

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НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн в 2018 году. В 2019-м украинцы стали пользоваться монетой номиналом 5 грн, а 3 июня в обращении появилась монета номиналом 10 грн.

12 мая в Украине появилась памятная монета, посвященная украинскому писателю Василию Стефанику. Монету создали к 150-летию со дня рождения, сообщают в Национальном банке Украины. Номинал монеты - 2 грн. Изготовлена ​​она из нейзильбера, имеет диаметр 31 мм. Вышла тиражом в 35 тыс.