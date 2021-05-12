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среда, 12 мая 2021 16:15

Появилась новая монета 2 грн

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Появилась новая монета 2 грн
На аверсе монеты малый герб Украины и портрет Стефаника в окне сельской хаты. Фото: НБУ

12 мая в Украине появилась памятная монета, посвященная украинскому писателю Василию Стефанику. Монету создали к 150-летию со дня рождения, сообщают в Национальном банке Украины.

Номинал монеты - 2 грн. Изготовлена ​​она из нейзильбера, имеет диаметр 31 мм. Вышла тиражом в 35 тыс.

На аверсе монеты изображен малый герб Украины, портрет Стефаника в окне сельской хаты, имя и годы жизни.

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На реверсе - фигура человека, который наблюдает за полетом птиц над пропастью. В нижней части монеты изображен каменный крест, напоминающий об одной из самых известных новелл писателя. Над крестом - шесть колосьев.

70 банкнот и 153 монеты приходится на одного украинца, по статистике на 1 апреля. Об этом сообщили в Национальном банке Украины. Больше всего в обороте банкнот номиналом 200 грн - 23,7% от общего количества. Среди монет - 10 коп.

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