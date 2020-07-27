Назвали страны, куда украинцев зовут на работу

Чаще всего украинцев ищут на работу в Польше, Чехии и Германии. Фото: pixabay.com

В начале лета на сайте Jooble было 6,7 тыс. вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. С этого времени количество таких предложений работы выросло и сейчас составляет почти 8 тыс.

Чаще всего украинцев ищут на работу в Польше, Чехии и Германии.

В Украине работу готовы предложить для 46 тыс. человек - столько активных вакансий опубликовано на сайте Work.ua. Это на 50% больше, чем в апреле этого года, свидетельствуют данные "Опендатабот".

В течение последнего месяца начала расти количество ФЛП. Еженедельно в Украине регистрируется около 5,5 тис. новых предпринимателей.

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Зато количество ІТ-специалистов, ищущих работу, от начала карантина растет. 15 марта на сайте было размещено 17,5 тыс вакансий, сейчас - 21,5 тысячи.

В первом полугодии украинцы получили в консульских учреждениях Польши более 270 тыс. виз.