Назвали страны, куда украинцев зовут на работу

В начале лета на сайте Jooble было 6,7 тыс. вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. С этого времени количество таких предложений работы выросло и сейчас составляет почти 8 тыс.
Чаще всего украинцев ищут на работу в Польше, Чехии и Германии.
В Украине работу готовы предложить для 46 тыс. человек - столько активных вакансий опубликовано на сайте Work.ua. Это на 50% больше, чем в апреле этого года, свидетельствуют данные "Опендатабот".
В течение последнего месяца начала расти количество ФЛП. Еженедельно в Украине регистрируется около 5,5 тис. новых предпринимателей.
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Зато количество ІТ-специалистов, ищущих работу, от начала карантина растет. 15 марта на сайте было размещено 17,5 тыс вакансий, сейчас - 21,5 тысячи.
В первом полугодии украинцы получили в консульских учреждениях Польши более 270 тыс. виз.
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