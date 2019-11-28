Назвали случаи, когда субсидию придется вернуть

Верховный суд постановил, что неправомерность действий субсидианта должен доказывать истец. Фото: espreso

Субсидию придется вернуть, если потребитель получил деньги незаконно. В частности из-за недобросовестных действий.

Других причин вернуть излишне уплаченную сусбидию - нет. Такое решение принял Верховный Суд.

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Так, управление соцзащиты населения обратилось в суд первой инстанции с просьбой взыскать излишне выплаченную субсидию. Иск не удовлетворили. В то же время апелляционный суд это решение отменил. Исковые требования управления соцзащиты удовлетворил. Оказалось, что потребитель, который получал субсидию, предоставил недостоверные данные о количестве зарегистрированных в квартире лиц.

Верховный суд отметил, что неправомерность действий через которые субсидиант получил помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, должен доказывать истец.

В октябре средняя субсидия составляла 492,1 грн. Это на 8,7% меньше по сравнению с октябрем прошлого года. Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре в этом году получили более 2,4 млн домохозяйств, передает Госстат.