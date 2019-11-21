Посчитали, какую субсидию получили украинцы

За субсидиями в январе-октябре 2019-го обратились 3,7 млн домохозяйств. Фото: transkarpatia.net

В октябре средняя субсидия составляла 492,1 грн. Это на 8,7% меньше по сравнению с октябрем прошлого года.

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре в этом году получили более 2,4 млн домохозяйств, передает Госстат.

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За субсидиями в январе-октябре 2019-го обратились 3,7 млн домохозяйств. С начала года помощь назначили почти 4,7 млн домохозяйств.

За 9 месяцев субсидий назначили на 1,7 млрд грн. В прошлом году за этот период - 1,2 млрд грн.

В этом месяце украинцы получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без льгот и субсидий. Их органы соцзащиты выплатят в денежной форме через отделения Ощадбанка или Укрпочту.