Украинцам будут платить субсидии по новому механизму

Через новый механизм начисления субсидий возможные ошибки в выплатах. Фото: korupciya.com

В этом месяце украинцы получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без льгот и субсидий.

"Напомним, что отныне льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения. Рассчитанные суммы льгот перечисляться АО Сбербанк для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма)", - сообщает пресс служба Министерства социальной политики.

Украинцам, подавшим заявление на получение льготы наличными, будут выплачивать деньги через банк или почту. Тогда нужно за потребленные услуги отдать всю стоимость. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику услуг Ощадбанк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не будут пускать за границу: придумали новые наказания для должников по коммуналке

"Поскольку соответствующий механизм работает впервые, могут быть случаи не начисления отдельным лицам льготы за октябрь 2019 года. Тогда рекомендуем обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и уточнить информацию. Задолженные средства за октябрь добавят в следующем месяце".

В октябре средней размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил 539 грн. По словам заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко, в Украине с 1 октября стартовала монетизация субсидий. Люди получают помощь "живыми" деньгам. В проекте бюджета-2020 на субсидии заложили около 47 млрд грн. Виталий Музыченко подчеркнул, что этой суммы достаточно, чтобы выплатить субсидии украинцам.