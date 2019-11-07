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четверг, 07 ноября 2019 13:24

Cубсидия "живыми" деньгами: сколько получили украинцы

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Cубсидия &quot;живыми&quot; деньгами: сколько получили украинцы
В проекте бюджета-2020 на субсидии заложили около 47 млрд грн. Фото: 49000.com.ua

В октябре средней размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил 539 грн.

По словам заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко, в Украине с 1 октября стартовала монетизация субсидий. Люди получают помощь "живыми" деньгами передает пресс-служба министерства.

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"Министерство социальной политики планово входит в новый отопительный сезон. Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, независимо от даты начала отопления домов, проходит с 15 октября. Теплая погода позволит сэкономить субсидиантам до 200 гривен в месяц", - объясняет Музыченко.

В проекте бюджета-2020 на субсидии заложили около 47 млрд грн. Виталий Музыченко подчеркнул, что этой суммы достаточно, чтобы выплатить субсидии украинцам.

В этом сезоне субсидианты смогут самостоятельно выбрать банк, где будут получать деньги на оплату коммунальных. Ранее помощь забирали исключительно в отделениях Ощадбанка и Укрпочты.

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