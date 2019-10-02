Субсидии по-новому: что изменится в этом сезоне

Субсидию украинцы смогут получать в отделениях 38 уполномоченных банков. Фото: Depositphotos

В этом сезоне субсидианты смогут самостоятельно выбрать банк, где будут получать деньги на оплату коммунальных. Ранее помощь забирали исключительно в отделениях Ощадбанка и Укрпочты.

Новый механизм выплаты субсидий начал действовать с 1 октября. Так, помощь будут назначать на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля. Чтобы отказаться от услуг Ощадбанка и выбрать другое учреждение, до 15 октября нужно подать соответствующее заявление в органы социальной защиты. Открыть счет в одном из 38 уполномоченных банков, куда ежемесячно будут начислять деньги, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Большинству потребителей субсидию пересчитают автоматически. До 15 декабря в органы соцзащиты нужно обратиться внутрь перемещенным лицам, арендаторам жилья, домохозяйствам, которым субсидию назначали на фактически проживающих.

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Домохозяйствам, которых лишили субсидии из-за долгов, надо обратиться к предприятию-поставщику услуг, провести реструктуризацию долга и погасить задолженность. Тогда можно снова обращаться за помощью в оплате жилищно-коммунальных услуг. Человеку, который не может погасить долг, но нуждается в субсидии, советуют обращаться в специальную комиссию при местных органах власти.

С 1 марта 2018-го субсидию выплачивают деньгами. Помощь наличными пенсионерам выплачивает Укрпочта. Другие субсидианты могут получить деньги в отделениях Ощадбанка.