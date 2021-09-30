Назвали сферы, где предлагают самые высокие зарплаты в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Просмотров: 198
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 234
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 639
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2016
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1548
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 450
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2223
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1755
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1656
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
7
3
9
12
16
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 234
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 2430
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 387
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 576
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1863
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 423
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 16:02

Назвали сферы, где предлагают самые высокие зарплаты в Украине

  Комментировать

Среднемесячная зарплата в Украине за январь-август текущего года составляет 13 525 грн.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 21,8%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Зарплаты медиков за год выросли на 44 процента и достигли 11 398 гривен, а педагогов — более чем на 45,2 процента до 11 616 гривен", - говорится в сообщении.

Самыми высокими в Украине остаются зарплаты в авиационном транспорте. За год они выросли на 28,1% до 26,7 грн. Высокие оклады сохраняются также в сфере IT, где они выросли в среднем до 24, 8 тыс. грн. В финансовой и страховой сферах оплата труда выросла на 15,4% до 23,4 тыс. грн.

Автор: Госстат
  Высокие зарплаты сохраняются в сфере IT
Высокие зарплаты сохраняются в сфере IT

Самые низкие зарплаты в сфере почтовая и курьерская деятельность. Они составляют 7915 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому предлагают зарплату 30 тыс. грн

58% украинок в рабочих сферах зарабатывают менее 10 тыс. грн в месяц. Такая же зарплата у 26% мужчин. Две трети украинских рабочих специалистов занимаются физическим трудом, остальные - предоставлением профильных услуг. 65% не переживают относительно престижности своей профессии, 17% - гордятся ею.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали сферы, где предлагают самые высокие зарплаты в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Полицейские расстреляли националиста

На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

Как Моуриньо играл против "Зари"

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 13401
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 6885
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 5238
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 4365
Усик не доволен гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 3717
Экономика
Зеленский: тарифы на горячую воду и тепло не будут расти
Зеленский: тарифы на горячую воду и тепло не будут расти 1 Просмотров: 297
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1050
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1050 Просмотров: 171
В последний день месяца евро подешевел
В последний день месяца евро подешевел Просмотров: 162
Кому предлагают зарплату 30 тыс. грн
Кому предлагают зарплату 30 тыс. грн Просмотров: 1737
Кабмин хочет, чтобы ЕСВ и единый налог платили ежемесячно
Кабмин хочет, чтобы ЕСВ и единый налог платили ежемесячно Просмотров: 513
Больше всего комментируют
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
1
В Украине утилизируют 34 тыс. доз вакцины Pfizer
1
Украинских заробитчан депортируют из России
Голосов: 26872
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть