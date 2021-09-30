Назвали сферы, где предлагают самые высокие зарплаты в Украине

Среднемесячная зарплата в Украине за январь-август текущего года составляет 13 525 грн.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 21,8%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Зарплаты медиков за год выросли на 44 процента и достигли 11 398 гривен, а педагогов — более чем на 45,2 процента до 11 616 гривен", - говорится в сообщении.

Самыми высокими в Украине остаются зарплаты в авиационном транспорте. За год они выросли на 28,1% до 26,7 грн. Высокие оклады сохраняются также в сфере IT, где они выросли в среднем до 24, 8 тыс. грн. В финансовой и страховой сферах оплата труда выросла на 15,4% до 23,4 тыс. грн.

Автор: Госстат Высокие зарплаты сохраняются в сфере IT

Самые низкие зарплаты в сфере почтовая и курьерская деятельность. Они составляют 7915 грн.

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58% украинок в рабочих сферах зарабатывают менее 10 тыс. грн в месяц. Такая же зарплата у 26% мужчин. Две трети украинских рабочих специалистов занимаются физическим трудом, остальные - предоставлением профильных услуг. 65% не переживают относительно престижности своей профессии, 17% - гордятся ею.