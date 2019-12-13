Назвали самых востребованных специалистов в Украине

Во втором полугодии 2019-го чаще всего искали продавцов.

На втором и третьем месте - водители и повара. Далее по количеству вакансий расположились грузчики, пишет olx.ua.

В первом полугодии в пятерку лидеров по количеству вакансий входили официанты. Во втором они опустились на 7 позицию. Их место заняли уборщицы.

Автор: olx.ua Самые высокие зарплаты предлагали в строительной сфере.

В то же время бариста, которые в первом полугодии занимали 9 позицию, поднялись до шестой. Однако в топ-10 самых востребованных специалистов во второй половине 2019 года не попали охранники и парикмахеры. Меньше всего искали людей в сельскохозяйственную сферу.

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Самые высокие зарплаты предлагали в строительной сфере. Фасадникам в среднем платили 29 500 грн, каменщикам - 29 400 грн, плиточникам - 25 000 грн. С 13 600 до 17 200 грн выросла зарплата водителей. Меньше всего платили работникам в сфере сервиса и быта.

Зарплаты украинцев могут достичь уровня Польши за семь лет. Украина пока серьезно отстает от Польши, но динамика роста реальной средней зарплаты с учетом инфляции в Украине в несколько раз опережает динамику роста зарплаты в Польше, об этом написал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на странице в Facebook.