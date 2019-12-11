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среда, 11 декабря 2019 08:06

Когда украинцы будут получать такие зарплаты, как в Польше

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Когда украинцы будут получать такие зарплаты, как в Польше
Украинские зарплаты догонят польские за 7 лет. Фото: firtka.if.ua

Зарплаты украинцев могут достичь уровня Польши за семь лет.

Украина пока серьезно отстает от Польши, но динамика роста реальной средней зарплаты с учетом инфляции в Украине в несколько раз опережает динамику роста зарплаты в Польше, об этом написал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на странице в Facebook.

"Если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее, чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей", - заявил Милованов.

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"Вот простой расчет - сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть сравним зарплаты ", - добавил министр.

Области Украины с самыми низкими среднемесячными зарплатами Черновицкая - 7885 грн, Херсонская - 8020 грн, Тернопольская - 8098 грн, Черниговская - 8130 грн, Кировоградская область - 8222 грн.

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