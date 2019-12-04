Назвали области с самыми низкими зарплатами

В нескольких областях Украины среднемесячная зарплата едва превышает 8 тыс. грн. Фото - Дело

В нескольких областях Украины среднемесячная зарплата едва превышает 8 тыс. грн.

А в одной - не дотягивает и до этого показателя. Такую информацию обнародовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выросла средняя зарплата: назвали самый бедный регион

"Области Украины с самыми низкими среднемесячными зарплатами Черновицкая - 7885 грн, Херсонская - 8020 грн, Тернопольская - 8098 грн, Черниговская - 8130 грн, Кировоградская область - 8222 грн", - написал министр в Facebook.

При этом он не уточнил, какой именно период отражают эти цифры.

В прошлом году зарплаты в Украине в среднем выросли на 30%. По итогам 2019-го увидим повышение заработков на 15-20%.