Назвали очередную угрозу от евроблях

Наличие авто на евробляхах не учитывается в официальных документах украинцев. Фото: transkarpatia.net

При расчете субсидии невозможно учесть наличие у украинцев авто на европейских номерах.

"Правила предоставления субсидий изменили, чтобы вести корректный учет субсидиантов. Однако вопрос наличия у граждан авто с иностранной регистрацией остался неурегулированным", - говорит директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает "РБК-Украина".

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По его словам, автомобиль на евробляхах - это проблема не только субсидий, а всего государства.

"Невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному человеку, который использует его на каком-то основании. Соответственно, наличие евроблях невозможно учитывать в официальных документах", - пояснил Музыченко.

Чтобы получить субсидию, безработному украинцу нужно уплатить единый социальный взнос за 3 месяца. Речь идет о периоде, за который берут доходы для расчета размера пособия.