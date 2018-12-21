Назвали лучшие страны для ведения бизнеса

Наиболее привлекательной страной для ведения бизнеса стала Великобритания Фото:http://dilove.com.ua

Журнал Forbes составил рейтинг наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса, который возглавила Великобритания. Украина в нем заняла 77 место.

На втором месте в списке расположилась Швеция, на третьем - Гонконг. За тройкой лидеров идут Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария. Такие результаты опубликованы на сайте издания.

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"Несмотря на неопределенность, связанную с Brexit, Великобритания второй год подряд занимает первое место по мощности своих трудовых ресурсов, инноваций и отсутствия бюрократии", - отмечает журнал.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как защита прав собственности, инновации, налоговая система, технологии, коррупция, инфраструктура, размер рынка, политические риски, качество жизни и уровень бюрократии.

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