Назвали ТОП-5 самых громких обманов этого года

Facebook и Tesla вошли в пятерку самых громких обманов в сфере современных технологий за последний год.

Несколько раз в 2018-м году негативно удивлял публику и глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск. Рейтинг составило издание Gizmodo.

Манипуляции с акциями Tesla

Руководитель компании по изготовлению электрокаров Tesla Маск прославился благодаря своему аккаунту в Twitter, в котором он обзывал спасателя детей в тайской пещере педофилом и спорил с комиссией по ценным бумагам США.

Наиболее резонансным оказался случай с манипуляциями акциями компании Tesla. В августе 2018-го года Маск заявил, что хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить ее акции по $420 за каждую. Позже появилась информация о том, что средства на выкуп акций Маску предоставит инвестиционный фонд из Саудовской Аравии.

Маск еще успел выкурить косяк во время интервью в прямом эфире. Фото: Новое время

Через несколько дней информацию о арабских инвесторов опровергли и Маск отказался. Комиссия по ценным бумагам США обвинила Маска в мошенничестве. Это расценили как попытку манипуляции курсом акций компании.

Маска обязали покинуть пост председателя совета директоров компании и наложили штраф $ 20 млн. Еще $ 20 млн штрафа получила Tesla. Такие санкции остались показательными и Маск остается действительным руководителем компании.

Google и права человека

В этом году работники Google выразили свое недовольство по сотрудничеству компании с Пентагоном и ее участии в разработке проекта Мейвен. Искусственный интеллект Google TensorFlow помогал вооруженным дронам автоматически определять живые и неживые объекты и, в случае чего, атаковать их.

Разработчики компании начали протестовать против работы с проектом Мейвен, считая, что такие тонкие и сложные задачи должны выполнять люди, а не компьютер.

После этого генеральный директор Google Сундар Пичай опубликовал обновленные принципы работы искусственного интеллекта Google.

Генеральный директор Google Сундар Пичай. Фото: Новое время

Сразу после подписания нового документа, Google уличили в нарушениях прав человека. Еще с 2017 года компания разрабатывала приложение Dragonfly - цензурный поисковик, который должен блокировать список сайтов и поисковых тем, касающихся прав человека, демократии, религии и мирных протестов.

Dragonfly планировали запустить в Китае в начале 2019-го и связывать запросы с телефонными номерами пользователей, по которым могут вести тщательный надзор.

После свидетельств Сундара Пичай перед Конгрессом, Google отказался от планируемого запуска версии своего поиска со встроенной цензурой в Китае.

Аферы Facebook

За этот год менеджеры Facebook несколько раз пытался обмануть свою аудиторию и регуляторные органы, надеясь, что об этом никто не узнает.

К одной из афер соцсети причастны журналисты британского канала Channel 4. Суть расследования и работы под прикрытием была в том, чтобы пройти тренировочный курс и узнать, как модераторы должны реагировать на контент с насилием, жестокое обращение с детьми и языком вражды.

Выяснилось, что то, чему учили модераторов, во многом не соответствовало правилам Facebook.

Бывший инвестор Facebook Роджер Макнами тогда рассказал журналистам Channel 4, что соцсеть получает прибыль от такого контента. Макнами считает, что такие действия поддерживаются компанией и если Facebook будет цензурировать слишком много, то люди потеряют интерес к этой соцсети.

Рост курса криптовалюта

В конце 2017-го - начале 2018 года курс биткоина достиг своего исторического максимума - $20 тыс. эксперты предполагали, что монета продолжит расти до $25 тыс.

Основатель компании по созданию программного обеспечения McAfee Associates Джон Макафи и вовсе заявил, что в конце 2020-го курс биткоина вырастет до $1 млн. В противном случае он пообещал "съесть свои гениталии на национальном телевидении". В конце текущего года курс биткоина побил все антирекорды и упал до $3 тыс.

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19-летний криптотрейдер Эрик Финман, который заработал $ 4,4 млн на криптовалюте, рассказал, что биткоин уже мертв.

Еще одним трендом в техномире 2018 стали криптовалюта и различные спекуляции вокруг них. Фото: Новое время

"Биткоин мертв, он слишком фрагментирован. Многие люди до сих пор продолжают бороться, но я не думаю, что это будет продолжаться долго. Он может пережить еще несколько бычьих рынков, но в долгосрочной перспективе он мертв", - рассказывает Финман.

Профессор финансов Университета Санта-Клары Атулья Сарин уверен, что одной из причин падения курса биткоина является привлечение большого количества так называемых майнеров - добытчиков криптовалюты.

Финансист заявляет, что из-за обилия майнеров, сейчас биткоин зашел в "мертвую спираль". Если цена биткоина продолжит падать, а стоимость его добычи останется на том же уровне - курс криптовалюты быстро сведется к нулю.

Развод Amazon

В 2017-м Amazon решил выбрать место для своей второй штаб-квартиры и объявил конкурс для американских городов. Мэры и губернаторы со всех штатов начали гонку.

Владелец компании Джефф Безос не сдержал своих обещаний относительно трудоустройства в новой штаб-квартире и сократили количество рабочих мест вдвое. Кроме этого, новый офис разместили у не самых бедных регионах США - первый в Лонг-Айленд-Сити, второй - в Кристал-Сити.

Amazon принадлежит самому богатому человеку на планете - Джефф Безос. Фото: Новое время

Так округ США и Нью-Йорк получат к своим местныи бюджетам еще больше поступлений от налогов. Городские власти также должна выделить дополнительные деньги на развитие новой транспортной инфраструктуры, школ, парков и домов для жилья.

Американская компания Tesla требует более 4654 млн грн ($ 167 млн) компенсации от бывшего сотрудника. Утверждают, что инженера Мартина Триппа незаконно использовал закрытые данные компании и предоставлял недостоверную информацию журналистам.