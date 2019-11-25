Назвали курс доллара к концу недели

До конца недели доллар продолжит дешеветь. Фото: Depositphotos

Доллар на прошлой неделе подешевел на 0,2-0,6%. На понедельник 25 ноября стоит 24,16 грн.

"Курс доллара минувший четверг на межбанке стабилизировался в диапазоне 24,15-24,2 гривен. Снижению "американца" мешали покупки Нацбанком валюты на рынке. Но в пятницу доллар возобновил снижение. Доллар дешевел и в понедельник в первой половине дня" , - объясняет аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Прогнозирует, что до конца недели доллар продолжит дешеветь.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 гривен. Наличный - около 23,9-24,2 гривен", - говорит аналитик.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.